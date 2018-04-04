القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بحفر الباطن

المواطن - سعيد آل هطلاء

تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة حفر الباطن من القبض على خمسة متهمين إثر تلقي عدد من البلاغات مؤخرًا عن تعرض مركبات حديثة الصنع وأخرى مستأجرة للسرقة بأوقات متفرقة بالمحافظة .

وأعلن المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أن قوات الأمن تمكنت من توقيفهم بعد متابعة أمنية للمتهمين.

وأضاف الرقيطي أن المختصين بالشرطة باشروا إجراءات جمع الاستدلال اللازمة لتلك البلاغات في حينها، وأسفرت المتابعة الأمنية ولله الحمد للتوصل للمتهمين في سرقة تلك المركبات والقبض عليهم.

وأوضح الرقيطي أن جميع المتهمين مواطنون باستثناء أحدهم يحمل هوية مؤقته وهم في العقد الثالث والرابع من العمر ، كما تبين تورطهم بسرقة عدد من المركبات بمحافظة حفر الباطن وتحريف وتزوير وثائقها الرسمية ، وجرى إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالمحافظة .







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