المالك: كل الأندية تتمنى ضم كويكبي.. ومتفائل بعودة كارينيو

المواطن - مروة نبيل

أشاد نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سلمان المالك، بالمستوى الذي يُقدمه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي، مُشددًا في الوقت ذاته على تفاؤله بعودة المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو بداية من الموسم المقبل.

وقال سلمان المالك: “كنت مكلفًا برئاسة نادي النصر وقبلت وفقًا لطلب معالي رئيس الهيئة ومحبة بالنصر، لكن الظروف لم تسعفنا بتقديم ما يستحقه النادي.. أنا مع مصلحة النادي رئيسًا أو نائبًا أو عضوًا”.

وتابع نائب رئيس العالمي قائلًا: “سعود السويلم أصر على أن نُكمل سويًا في نادي النصر وذلك شجعني لإكمال المشوار.. لدينا عدة أفكار بخصوص الملعب وخلال الشهور القادمة ستتضح الصورة بشكل أكبر”.

وأضاف سلمان المالك خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لم نوقع مع عز الدين دوخه والأخبار المتداولة غير صحيحة.. المدرب كارينيو سيُحدد الخيارات واحتياجات الفريق للموسم الجديد”.

واستكمل نائب رئيس نادي النصر تصريحاته قائلًا: “جدولنا عدد من القضايا وقم بالانتهاء من قضايا أخرى .. قضية المدرب كانافارو ستنتهي خلال أشهر .. سنجتمع مع كارينيو لنُحدد بقاء أو خروج عدد اللاعبين”.

واختتم سلمان المالك تصريحاته قائلًا: “متفائلين بعودة كارينيو والأهم أن نُهيئ له الأجواء للنجاح .. ومحمد الكويكبي نجم الاتفاق لاعب مميز وكل الأندية تتمناه”.







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