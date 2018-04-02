المدينة المنورة تحصد جائزة التميز السياحي كأفضل فعالية بالمملكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

حققت مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية للعام 2017م، جائزة التميز السياحي كأفضل فعالية ومهرجان ترفيهي على مستوى المملكة للعام المنصرم.

وتسلم التكريم في الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس الأول السبت، المدير التنفيذي للمناسبة المهندس وافي القحطاني، لتضاف هذه الجائزة للجائزة الذهبية التي حققها أوبريت ” مدينة النور ” في حفل افتتاح المناسبة بمونديال القاهرة الدولي كأفضل عمل أوبريتي.

وقدم المهندس وافي القحطاني هذه الجوائز لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة لما قدمه من دعم مباشر للجان المنظمة للفعاليات منذ اختيار المدينة لهذا الحدث وحتى انتهاء العام، مؤكدًا أنه لولا هذا الدعم لما تحققت هذه الجوائز، مثنيًا في الوقت ذاته على الحضور الجماهيري الكبير من أهالي وزوار منطقة المدينة المنورة لمختلف الفعاليات مما أضاف لها رونقًا خاصًا وتميزًا للفعاليات التي أقيمت وتجاوزت 19 فعالية رئيسية.

وكانت مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م والتي نظمتها شركة مفيد، قد شهدت حضورًا لافتًا في فعالياتها وإقبالاً جماهيريًا منذ انطلاقة الفعاليات منتصف شهر فبراير 2017م، حيث تميزت المناسبة بتنوع الفعاليات وحفل افتتاح عالمي، فضلاً عن بعض المشروعات المستدامة التي تم تدشينها بالمنطقة بالتزامن مع المناسبة التي جاء اختيارها من قبل وزراء السياحة بمنظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم بمدينة نيامي بجمهورية النيجر خلال شهر ديسمبر لعام 2015م.

وأطلقت اللجنة المنظمة للمناسبة الإسلامية احتفالاتها بهذه المناسبة الإسلامية بحفل افتتاح متميز أقيم برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبعض أصحاب المعالي وزراء السياحة وأكثر من 40 شخصية من سفراء الدول الإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة .







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