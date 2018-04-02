المملكة تحمي خصوصية الأزواج بغرامة كبيرة والسجن لمن يتجسس على الآخر

المواطن - الرياض

أكد مركز التواصل الدولي، التابع لوزارة الثقافة والإعلام، أن تجسس الزوج أو الزوجة على هاتف الأخر سيؤدي إلى غرامة مالية والسجن لمدة عام.

وأوضح المركز، بحسب بيان له نشره على موقعه الرسمي اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في مسعى من المملكة لحماية الأخلاق والخصوصية، موضحًا أن “على الأزواج الذين يخططون للتجسس على هواتف شركائهم في السعودية التفكير أكثر من مرة؛ لأن هذا الأمر قد يكلفهم غرامة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مع عقوبة السجن لعام”.

ولفت إلى أن النص القانوني الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، هو جزء من قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية.

وتابع أن “القانون يأتي وسط زيادة كبيرة في الجرائم المعلوماتية مثل الابتزاز والاختلاس والتشهير”.







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