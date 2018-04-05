المملكة تطالب بوضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي

المواطن - الرياض

بعث الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، بشأن الهجوم الحوثي ضد ناقلة النفط السعودية.

ودعت المملكة مجلس الأمن في هذه الرسالة إلى محاسبة الحوثيين وإيران على خرقهما القانون الدولي، مشددة على ضرورة وضع ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي.

كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لتطبيق قراري مجلس الأمن 2216 و2231، مؤكدة أن التحالف سيستمر في تأمين الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أنه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران.

وأوضح المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع، وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالاً ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.







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