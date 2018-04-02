“المواطن” توثق بالفيديو والصور.. بردية بللسمر وبللحمر

المواطن - سعيد آل هطلاء - تصوير - سعيد مشهور - بللسمر

تعرض مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل عسير، لموجة من الأمطار الغزيرة اليوم مصحوبة بزخات من البرد.

ووثقت صحيفة “المواطن” بالفيديو والصور لحظات تساقط البرد على بللسمر وبللحمر خاصة قرى وادي ذبوب وقرى آل خريم وقرية غاشرة والتي سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وكانت الأرصاد توقعت اليوم أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة.



في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.



يذكر أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير حذرت المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة، ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.







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