النعيمة ينتقد التحكيم الآسيوي بسبب مباراة الهلال والعين

المواطن - مروة نبيل

انتقد نجم الزعيم والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة، التحكيم في مباراة الهلال والعين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف.

وعلق صالح النعيمة على مباراة الهلال والعين الإماراتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “الهلال لم يدفع مهر آسيا جيدًا والإصابات زادت من مشاكل الفريق وكان واضحًا تشتت الفريق منذ بداية البطولة”.

وتابع صالح النعيمة تغريدته بشأن مباراة الهلال والعين الإماراتي قائلًا: “ولم أستغرب تحامل التحكيم الآسيوي الذي دأب على عرقلة كل ما يتعلق بكرتنا السعودية، القادم أجمل وكلنا ثقة باللاعبين لحصد البطولة المحببة للهلال بطولة الدوري، كلنا معكم بالتوفيق”.

وشهدت مباراة الهلال والعين احتساب 3 ركلات جزاء لصالح الفريق الإماراتي خلال أحداث الشوط الأول، ونجح في تسجيل ركلتين، وأهدر عمر عبد الرحمن عموري ركلة جزاء؛ ما آثار حالة من الجدل حول التحكيم.

وبعد مباراة الهلال والعين الإماراتي التي أُقيمت على إستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الخامسة، ودع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رسميًا منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بعد تذيله المجموعة الرابعة بنقطتين فقط.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق أي فوز في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث افتتح دور المجموعات بالتعادل السلبي على أرضه ووسط جمهوره أمام العين الإماراتي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع الريان بنتيجة 1/1، ثم خسر من الفريق القطري بهدفين لهدف، وجاءت مباراة الهلال والعين لتعلن عن توديع الزعيم لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.







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