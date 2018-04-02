الهلال يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام العين الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويرفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال واللاعبين شعار لا بديل عن الفوز أمام العين الإماراتي من أجل الاستمرار في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، والتأهل إلى الدور التالي من المسابقة القارية.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على العين الإماراتي، وتعثر فريق استقلال طهران أمام الريان القطري، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي قبل ملاقاة الفريق الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا 2018.

وفرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نقاط عديدة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 لذلك لا بُد من فوزه على العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني وتعثر المنافسين لضمان التأهل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تعادل سلبيًا مع العين الإماراتي وإيجابيًا مع الريان، وخسر أمام الاستقلال الإيراني بهدف نظيف، وهُزم في الجولة الماضية من الفريق القطري بنتيجة 2/1.

ويتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018 فريق الاستقلال الإيراني بـ6 نقاط، يليه الريان القطري بنفس عدد النقاط، ثم العين الإماراتي بـ4 نقاط من 4 تعادلات، ويتذيل الترتيب الهلال بنقطتين فقط.







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