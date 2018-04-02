الهلال يُودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته من العين

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته من مضيفه نادي العين الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

بدأ نادي الهلال المباراة ضاغطًا بقوة، حتى تمكن لاعبه محمد البريك من تسجيل الهدف الأول للزعيم في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واستمر نادي العين في ضغطه الهجومي؛ وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب ماركوس بيرج من إضافة هدف التعادل للنادي الإماراتي في الدقيقة الـ40.

ونجح العين في إضافة الهدف الثاني له عبر اللاعب ماركوس بيرج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، حيث استمر نادي العين محافظًا على تقدمه حتى انتهت المباراة بخسارة الهلال وتوديعه لبطولة دوري أبطال آسيا.

شهدت المباراة طرد اللاعب محمد عبدالرحمن من صفوف نادي العين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد العين بعد الفوز 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطتين.







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