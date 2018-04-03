الهيئة العامة للثقافة تعرض الأفلام السعودية في الجامعات الأميركية

المواطن - واس

واصلت الهيئة العامة للثقافة جهودها في تعزيز صناعة الفيلم وتسليط الضوء على المواهب السعودية وذلك ضمن الأنشطة المصاحبة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة ، حيث عملت الهيئة مع عدد من الجامعات الأميركية في لوس أنجلوس على تخصيص قاعات سينمائية تم خلالها عرض العديد من الأفلام التي عمل على صناعتها وكتابتها شبّان سعوديون، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج السينمائي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد أن تقديم المواهب السعودية في صناعة الفيلم وتبادل تجاربهم مع المجتمعات الأخرى سيسهم في تمكينهم وفتح آفاق جديدة لهم وتقدم النموذج الفني المبدع للمواهب السعودية.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت مؤخراً المجلس السعودي للأفلام يعنى بوضع أسس متينة ومستدامة لتنمية قطاع الفيلم وإيجاد بيئة مزدهرة لصناعة الأفلام والمحتوى في المملكة.







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