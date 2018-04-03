الهيئة الملكية بالعلا ترشح 210 طلاب لمرحلة الإعداد والتمهيد للابتعاث

المواطن - العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اختيار الطلبة المؤهلين لمرحلة البرنامج الإعدادي وتم اختيار الطلبة بعد أن تم مطابقة مجموع طلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث، والبالغة 2100 طلب، بمعايير واشتراطات القبول المعلن عنها، وعليه تم اختيار ما يقارب الـ 500 طالب وطالبة لإجراء المقابلات الشخصية، ليصل العدد النهائي للمقبولين بعد التصفية إلى 210 طلاب (50% من الذكور ، 50% من الإناث) لخوض مرحلة البرنامج الإعدادي التي ستبدأ في الثامن من شهر أبريل 2018م ، وتهدف هذه المرحلة إلى إعداد الطلبة وتهيئتهم للتأقلم مع ظروف الدراسة في بلد الابتعاث.

وأكد محمد الخميس، مدير برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث أن البرنامج الإعدادي سيساهم في سرعة تأقلم الطلبة المبتعثين مع الحياة في الخارج، حيث سيتم تعريفهم بالنظم القانونية وأهم الخصائص الثقافية لمجتمع بلد الابتعاث وإبراز السلوكيات الإيجابية التي يجب اتباعها والمحاذير الواجب تفاديها.

وأوضح الخميس أن البرنامج الإعدادي يتكون من دورات تأهيلية وتدريبية تستمر على مدار عشرة أسابيع تبدأ في 22 رجب الموافق 8 أبريل وتهدف إلى تهيئة الطلاب والطالبات نفسياً للعيش في بلد الابتعاث وتنمية مهاراتهم بالإضافة الى تنمية مهارات أساسيات اللغة لدول الابتعاث بما يساعدهم في التكيف مع الحياة الجديدة والاندماج في البيئة الجامعية، بالإضافة إلى تطوير مهارات التواصل عند الطلاب. وعقب انتهاء البرنامج الإعدادي تقوم لجنة الابتعاث في الهيئة الملكية بالعلا بتقييم أداء الطلاب واختيار المقبولين لمواصلة برنامج الابتعاث للخارج.

وشهدت فترة التقديم على برنامج الابتعاث مشاركة 2100 طالب وطالبة وسجل مجال السياحة والضيافة نسبة إقبال كبيرة بلغت 46 % من نسبة المتقدمين، ويليه مجال علم الآثار والتاريخ بنسبة 33 %، ثم مجال التقنيات الزراعية بنسبة 21 %.

ويذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا أطلقت برنامجاً للابتعاث في شهر جمادى الأولى 1439هـ الموافق يناير 2018م يهدف إلى بناء قدرات ومهارات أبناء وبنات محافظة العلا للمساهمة في تطوير المحافظة وجعلها إحدى الوجهات الأثرية والثقافية والسياحية البارزة في المملكة وعلى المستوى العالمي.







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