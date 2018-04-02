الوافد السكير قاد شاحنته بتهور وصدم المركبات بالرياض فنال جزاءه

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على قائد شاحنة يسير بسرعة جنونية وتهور، محاولًا الاصطدام بالمركبات على الطريق.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم تلقي بلاغات من مواطنين ومقيمين تفيد بتعرض مركباتهم للصدم العمد من قبل شاحنة تسير بتهور بأحد الطرق جنوب العاصمة الرياض؛ مما نتج عنه إحداث تلفيات بمركبتين دون وقوع أي إصابات لمستخدمي الطريق وتوقفت بعد ارتطامها بإشارة ضوئية.

وتابع أنه فور مباشرة الأجهزة الأمنية الحادثة تم ضبط قائدها، وهو وافد نيبالي الجنسية عمره 31 عامًا، حيث تبين أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة بحقه تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة؛ لينال جزاءه الرادع نظير قيادته الشاحنة تحت تأثير المسكر؛ لما يترتب عليه من آثار في ترويع الآمنين وتعدٍّ على الممتلكات.







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