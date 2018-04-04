اليوم.. انطلاق مؤتمر مستقبل الترفيه في المملكة بلوس أنجلوس وهذه أهدافه

المواطن - الرياض

ينطلق اليوم الأربعاء 4 أبريل 2018، في الولايات المتحدة الأميركية مؤتمر مستقبل الترفيه في المملكة، وذلك بفندق الفورسيزونز، بيفرلي هيلز، مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

ويؤكد المؤتمر، والذي ينطلق من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة مساءً، على إظهار التطور والتقدّم الحاصل في رؤية السعودية 2013 بمجال الترفيه وجودة الحياة، وجذب المستثمرين للدخول في سوق الترفيه السعودي، وذلك بحضور أصحاب المعالي الوزراء، الهيئة العامة للترفيه، رؤساء أهم شركات الترفيه في أميركا والسعودية، والإعلام.

ويتحدث خلال المؤتمر الأستاذ أحمد الخطيب، ومجموعة من الرواد ورؤساء الشركات في مجال الترفيه في أميركا والسعودية.

ومن أهم ما يُناقش بالمؤتمر:

1) إظهار أدلة واضحة للتطور الحاصل في السعودية ضمن رؤية السعودية وقطاع الترفيه.

2) توضيح الفرص الاستثمارية في السعودية والتي تساعد على بناء قطاع ترفيهي متكامل.

3) بناء قنوات تواصل بين السعودية وأميركا في مجال الترفيه.

4) توقيع اتفاقيات عدة في المؤتمر للنهوض بقطاع الترفيه لمجالات أكبر، وتوطين الوظائف فيه.







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