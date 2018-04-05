انخفاض أسعار النفط بعد الرد الجمركي الصيني على أميركا

المواطن- متابعة

شهدت أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا، اليوم الأربعاء، بعد أن دفعها هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية للتعافي من أدنى مستوياتها للجلسة التي وصلت إليها بعد أن اقترحت الصين رسومًا جمركية على صادرات أميركية.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت، وخام القياس الأميركي إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين، بعد أن ردت الصين، أكبر مستورد للمواد الخام في العالم، على خطة إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، باقتراح رسوم على مجموعة واسعة من الصادرات الأميركية.

وهبط برنت عند أدنى مستوياته إلى 66.69 دولار للبرميل خلال الجلسة، بينما تراجع الخام الأميركي إلى 62.06 دولار.







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