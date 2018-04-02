انطلاق أولمبياد ريادي للطلاب .. مبادرة التثقيف بريادة الأعمال والاستثمار

المواطن - الرياض

أطلق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أولمبياد ريادي الذي يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في مسار الأفكار الريادية، الذي يأتي في إطار مبادرة ريادي للتثقيف بريادة الأعمال والاستثمار.

ويُعد ريادي من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم، وتهدف إلى إكساب الطالب والطالبة مهارات سوق العمل وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، والتحفيز على العمل الحر والاستثمار.

ويهدف أولمبياد ريادي إلى إتاحة الفرصة لتشجيع أصحاب الأفكار الإبداعية والخلاقة من المبادرين والمبادرات من الطلاب، من خلال عرض أفكارهم في إطار بيئة تنافسية تربوية مشجِّعة، يخضعون من خلالها لعمليات تقييم من قِبَل خبراء ومحكِّمين وفق معايير علمية تحدِّد الأفكار الريادية المتميزة لترشيحها للفوز؛ حيث يبلغ مجموع جوائز الأولمبياد لتلك المرحلة 200 ألف ريال تُوزَّع على الفائزين على مستوى إدارات التعليمذ.

ويمكن للطلاب والطالبات المشارَكة بالأولمبياد من خلال موقع الأولمبياد www.riyaadiolympiad.com ، وآخِر موعد للتسجيل هو يوم الاثنين الموافق 30 رجب.

وتعزز مبادرة ريادي التعاون الوثيق بين قطاع الأعمال وقطاع التعليم، الأمر الذي يسهم في تحسين العملية التعليمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتطوير المهارات مع التركيز على التعليم المتجدد في عدة مجالات علمية وعملية.

دور ريادة الأعمال في التعليم

وياتي دور مبادرة ريادي في تطوير العملية التعليمية من الأسلوب التقليدي إلى الأسلوب التقني، ومتابعة وتطبيق معايير عالمية في مجال ريادة الأعمال والجودة من خلال المبادرة داخل المدارس والجامعات.

كما تهدف مبادرة ريادي إلى تطبيق منهج ريادة الأعمال كجزء من المنظومة التعليمية الوطنية، والمساهمة في بناء ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع السعودي على أسس علمية واحترافية.

وتسعى مبادرة ريادي للإسهام في إنتاج جيل قادر على خلق فرص العمل، وتقييم أثر تطبيق المبادرة وأثر نشر مفهوم ريادة الأعمال على مستوى التعليم العام والجامعي .

وكان الدكتور أحمد العيسى قال إن مبادرة ريادي تأتي استكمالاً لجهود وزارة التعليم ودورها الرائد في نَشر ثقافة ريادة الأعمال، وإنشاء حاضنات الأعمال، التي قدمت العديد من الفرص للطلاب والطالبات لدعم مشاريعهم، ولتضيف أهدافًا أكثر شمولية، ونطاقًا أكثر اتساعاً، لتشمل البنين والبنات في المرحلة الثانوية والجامعية على حد سواء.

وأضاف وزير التعليم أن المبادرة تركِّز على الاقتصاد المزدهر من خلال توفير الفرَص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفُرَص لروَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد مهم وحيوي للاقتصاد، لتكوين منظومة استراتيجية متكاملة لتثقيف النشء من طلاب وطالبات بمهارات سوق العمل، وتحفيزهم على الدخول في عالم ريادة الأعمال في المستقبل.







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