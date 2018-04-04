انطلاق بطولة البلايستيشن لذوي الاحتياجات بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بعسير أمس الأول بطولة البلايستيشن الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المملكة والتي نظمها فريق إرادة التطوعي، برعاية جمعية الإعاقة الحركية للكبار عازم، بمقر نادي الحي بالمحالة بحضور قائد النادي سعيد آل عبود ، و عدد من المهتمين من ذوي الإعاقة وأعضاء من ‎جمعية الأطفال المعوقين .

وأكد آل عبود حرص النادي على احتضان شريحة ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة كان الأول على مستوى المملكة ،وقد جاء استشعارًا من النادي لأهمية بث روح التنافس بين الشباب من ذوي الإعاقة وتنمية لدورهم ، وتأكيدًا لهم بأن في مقدورهم التغلب على إعاقتهم والانخراط في منافسات رياضية متعددة يحققون من خلالها مراكز متقدمة.

من جهته أوضح رئيس فريق إرادة التطوعي الأستاذ سعيد عضرس، أن البطولة ستستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 18 مشاركاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة ، مشيراً إلى أن البطولة تشهد إقبالاً مميزاً يعد من النجاحات المبكرة ، وحققت نجاحاً منشوداً على الصعيد الاجتماعي لهذه الفئة من فئات المجتمع ، مبيناً أنه سيتم تكريم الفائزين في ختام البطولة .

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