انطلاق قمة مستقبل الترفيه بالمملكة في لوس أنجلوس.. غداً

المواطن - لوس أنجلوس

بحضور عدد من الوزراء ورؤساء أهم الشركات المتخصصة في قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ، تقام غدًا الأربعاء الرابع من أبريل الجاري في لوس أنجلوس القمة السعودية الأميركية للترفيه تحت عنوان “مستقبل الترفيه في المملكة “. حيث تأتي هذه القمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تحوي ضمن أهدافها على إحداث نقلة نوعية في قطاع الترفيه.

وتهدف القمة إلى عرض أبرز ما توصل إليه قطاع الترفيه في المملكة، إلى جانب جذب المستثمرين من خلال استعراض أهم الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاع. بالإضافة إلى بناء جسر جديد في التواصل بين البلدين في مجال الترفيه، وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستشهدها القمة والتي من شأنها النهوض بقطاع الترفيه في المملكة.

وسيقدم خلال القمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب كلمة يتناول من خلالها استعراضاً لأبرز التطورات التي شهدها القطاع في المملكة خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما أنه قطاع جديد صدر القرار الملكي بإنشائه قبل أقل من عامين، بالإضافة إلى عرضٍ لأبرز فرص الاستثمار المناسبة في القطاع، كما سيكون هناك حلقات نقاش يثريها عدد من الروّاد ورؤساء الشركات في مجال الترفيه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد أعلنت منتصف فبراير الماضي عن روزنامتها للعام 2018م والتي تتضمن 5500 فعالية في 56 مدينة بمختلف مناطق المملكة، كما تحتوي الروزنامة على تنوع كبير في المحتوى الذي ستقدمه، بالإضافة إلى تواجد عدد من الفعاليات العالمية التي سيتم استقطابها خلال العام.







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