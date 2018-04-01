باريس سان جيرمان عُقدة موناكو

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره موناكو في نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية بثلاثة أهداف دون رد، ليحصل على اللقب للمرة الخامسة على التوالي.

وسجل باريس سان جيرمان الهدف الأول عن طريق لاعبه الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وهز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا شباك فريق موناكو في الدقيقة 22، وأحرز كافاني الهدف الثاني له والثالث للفريق الباريسي في الدقيقة 86.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عُقدة لفريق موناكو خلال المباريات النهائية في الفترة الماضية، حيث إنه خسر 4 ألقاب أمام الفريق الباريسي، بخلاف الهزائم التي مُني بها في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الهزائم في المباريات النهائية أمام باريس سان جيرمان في الأول من شهر أبريل عام 2017، حينما خسر نهائي كأس الرابطة الفرنسية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفاز باريس سان جيرمان على الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس فرنسا، يوم 26 من شهر أبريل الماضي، بخمسة أهداف دون رد، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نهائي المسابقة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو لقب كأس السوبر أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي أُقيمت على ملعب طنجة في المغرب، شهر يوليو الماضي، ليواصل الفريق الباريسي هوايته المفضلة بالفوز على موناكو في المواجهات الحاسمة.

ويُقدم باريس سان جيرمان مستوى مميز في المسابقات المحلية الموسم الرياضي الجاري، حيث توج بلقب كأس الرابطة الفرنسية واقترب من حصد لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليعوض توديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني.







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