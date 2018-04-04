بالأرقام.. الهلال أضعف خط دفاع في مجموعته الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد الخسارة من نادي العين الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وكان الهلال فقد الأمل في التأهل إلى دور الـ 16 وذلك بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي في دور المجموعات، بعد أن خسر في الجولة الرابعة من نادي الريان القطري بنتيجة هدفين لهدف.

ويُعد نادي الهلال أضعف خط دفاع في مجموعته الآسيوية، حيث سجل الهلال 3 أهداف فقط وسكن شباكه 6 أهداف آخرها هدفان من نادي العين.

وكان الهلال افتتح أهدافه في مرحلة دور المجموعات بتسجيل هدف في شباك نادي الريان القطري في إطار لقاءات الجولة الثالثة في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

أما الهدف الثاني فسجله الزعيم في شباك الريان في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات في المباراة والتي أقيمت في قطر وانتهت بفوز الريان بثنائية مقابل هدف.

وسجل الهلال هدفه الثالث في مرحلة دور المجموعات في شباك العين في المباراة والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات وانتهت بخسارة الزعيم بنتيجة هدفين لهدف.

وكان الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في عام 2017 لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

سبق لنادي الهلال أن فاز بلقب دوري أبطال آسيا في مناسبتين كان آخرهما في عام 2000.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :