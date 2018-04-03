بالأرقام.. مكاني تكشف تفاصيل تذاكر مباراة الأهلي والهلال

المواطن - مروة نبيل‎

كشفت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات عن وضع تذاكر مواجهة الأهلي والهلال ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تنويه : وضع تذاكر مباراة الأهلي والهلال (بتقريب الأرقام)، عدد المقاعد الملغاة من الاستاد بسبب الإنشاءات + الحاجز التنظيمي =7,000”.

وتابع حساب منصة مكاني الرسمي على “تويتر”: “مشتريات + مجاني + تذاكر موسمية + تذاكر الرعاة = 47,000، تحت الحجز =3,500 فضي + ذهبي ( متاح ) = 2500”.

وكانت منصة مكاني قد أعلنت عبر حسابها على “تويتر”، أمس الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي للمحترفين بـ20 ريالاً للموحدة، 1.050 ريالاً للفضية، و1.575 ريالاً للذهبية.

وأشار حساب منصة مكاني الرسمي إلى أن التذاكر خلف المرميين في مباراة الأهلي والهلال ستكون مجانية، وذلك وفقًا لقرار الهيئة العامة للرياضة.

وشهدت تذاكر مباراة الأهلي والهلال إقبالًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على منصة مكاني التي أعلنت عن حجز 15 ألف تذكرة، بعد 5 دقائق فقط من طرح تذاكر قمة الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتُعد مباراة الأهلي والهلال حاسمة بشكل كبيرة في تحديد بطل الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث يتصدر الزعيم المسابقة بـ52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الراقي.

ويأمل الأهلي الفوز على الهلال لتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل جولة واحدة من النهاية، فيما يسعى الزعيم للتغلب على الراقي لتحقيق اللقب ومصالحة الجماهير بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا.







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