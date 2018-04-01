بالأسماء .. الخدمة المدنية تدعو ١٠٨٢ متقدماً على الوظائف الإدارية للمطابقة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء ١٠٨٢ من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال) والمعلنة في ٦-٧-١٤٣٩هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الخدمة المدنية من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك اعتبارا من يوم الأثنين ١٦-٧-١٤٣٩هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق ١٩-٧-١٤٣٩هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (١٤٣٩/١٤٤٠) .

وطلبت وزارة الخدمة المدنية من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف. ولمعرفة الأسماء يمكن الضغط على هذا الرابط التالي (هنا)

من جهة أخرى بدأت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، استقبال طلبات الخريجات للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) والمعلنة على بوابة الوزارة الإلكتروني في السادس من الشهر الجاري وذلك عبر نظام جدارة، حيث سيستمر التقديم عليها حتى مساء يوم الخميس القادم الموافق 19 /07 / 1439هـ.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت من خلال إعلانها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، والبالغ عددها (1389) وظيفة إدارية، موضحة أن على الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارجها المملكة تقديم طلباتهم عبر نظام جدارة، حيث يعد هذا الإعلان أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وللتقديم على الوظائف الإدارية عبر رابط جدارة 3 الخدمة المدنية يجب اتباع ما يلي:

الدخول على موقع جدارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي (هنا).

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة السر التي سبق الحصول عليها عند التسجيل أول مرة في جدارة.

اختيار الجنس ذكر / أنثى.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر في الحقل الأخير من رابط موقع جدارة.

الضغط على كلمة دخول موقع جدارة.







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