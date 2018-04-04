بالأسماء .. الخدمة المدنية ترشح 7 مواطنات بديلات على الوظائف الصحية

المواطن - الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية 7 مواطنات من المتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 22/6/1439هـ، لمراجعة أيّ من فروع وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الخميس 19/7/1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 26/7/1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات الترشح، مصطحبات معهن الوثائق التالية:

• الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

• أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

• الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

• شهادة الامتياز وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمات قد تمت مفاضلتهن، واتضح أحقيتهن في الترشح وفقًا للنقاط والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم تحضر لاستكمال إجراءاتها خلال فترة الترشح، سيُعد ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف.

ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً لإعلان نتائج ترشيح الوظائف الصحية (نساء) والمعلنة في 22/6/1439هـ للمرشحات البديلات عن المرشحات على وظائف أخصائية مختبر في وزارة الصحة ، حيث تم استبعاد عدد ٧ من المرشحات اللاتي لم تكتمل شروط إشغال الوظيفة عليهن وتم ترشيح بديلات عنهن.

ولمعرفة أسماء المرشحات يمكن الضغط على الرابط التالي (هنا)







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