بالتفاصيل.. الجمارك تطرح وظائف شاغرة للرجال في التفتيش الجمركي

المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الجمركي وفحص الأمتعة والبضائع والمركبات على النحو التالي:

1- موظف موسمي – لطلاب الجامعات (مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بشروط أعلنتها الجمارك على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يتجاوز 25 سنة.

– أن يكون طالباً جامعياً في أي تخصص بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد.

– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية.

– اجتياز الفحص الطبي.

– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.

2- مفتش جمركي بشروط أعلنتها الجمارك على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يتجاوز 25 سنة.

– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات: (لغة إنجليزية، أي لغة أجنبية، محاسبة، قانون، حاسب آلي، إدارة أعمال، إدارة عامة).

– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية والأفضلية للمتحدثين بها.

– اجتياز الفحص الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.

– إجادة استخدام تطبيقات الأوفيس بالحاسب الآلي.

3- أخصائي وسائل حية – سائس (الرياض) بشروط أعلنت عنها الجمارك على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– العمر لا يتجاوز 25 سنة.

– يفضل من لديه إلمام جيد باللغة الإنجليزية.

– ألا يقل الطول عن 170 سم.

– اجتياز الفحص الطبي واختبار الحساسية.

– ألا يزيد الوزن عن 80 كجم.

– أن تكون لياقته البدنية عالية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجمارك أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (هنا).







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