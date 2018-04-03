بالتفاصيل.. الجمارك تطرح وظائف شاغرة للرجال في التفتيش الجمركي

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الجمركي وفحص الأمتعة والبضائع والمركبات على النحو التالي:
1- موظف موسمي – لطلاب الجامعات (مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بشروط أعلنتها الجمارك على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– العمر لا يتجاوز 25 سنة.
– أن يكون طالباً جامعياً في أي تخصص بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد.
– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية.
– اجتياز الفحص الطبي.
– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.
2- مفتش جمركي بشروط أعلنتها الجمارك على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– العمر لا يتجاوز 25 سنة.
– أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات: (لغة إنجليزية، أي لغة أجنبية، محاسبة، قانون، حاسب آلي، إدارة أعمال، إدارة عامة).
– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية والأفضلية للمتحدثين بها.
– اجتياز الفحص الطبي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.
– إجادة استخدام تطبيقات الأوفيس بالحاسب الآلي.
3- أخصائي وسائل حية – سائس (الرياض) بشروط أعلنت عنها الجمارك على النحو التالي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– العمر لا يتجاوز 25 سنة.
– يفضل من لديه إلمام جيد باللغة الإنجليزية.
– ألا يقل الطول عن 170 سم.
– اجتياز الفحص الطبي واختبار الحساسية.
– ألا يزيد الوزن عن 80 كجم.
– أن تكون لياقته البدنية عالية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الجمارك أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط (هنا).