بالخطوات.. طريقة إزالة محفوظات العرض الخاصة بك في نتفليكس

المواطن - متابعة

من الممكن أن تشكل منصة نتفليكس مصدراً مهماً للترفيه ومشاهدة الأفلام والمسلسلات الجديدة التي تصدر في كل عام، وعند القيام بالاشتراك في المنصة يجد المستخدم مجموعة من التبويبات التي قد تساعده في مشاهدة ما يحب، لكن قد يود المستخدم مشاهدة فيلم أو مسلسل دون أن يبقى ضمن سجل المشاهدة.

إليك كيفية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من سجل المشاهدة الخاص بك في نتفليكس بنقرات قليلة.

• افتح نتفليكس في المتصفح الذي تختاره.

• مرر مؤشر الماوس فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

• انقر فوق حساب.

• انقر فوق عرض النشاط الموجود أسفل خيار ملف التعريف الخاص بي.

• انقر على X بجوار العنوان لإزالته من سجل المشاهدة.

• انقر فوق إزالة السلسلة، إذا كنت ترغب في إزالة عرض كامل من سجل المشاهدة في وقت واحد.

تعمل هذه الخطوات على كل من أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، وكذلك في متصفحات الهواتف الذكية، وسيتم حذف كل ما تزيله من سجل المشاهدة خلال 24 ساعة، والجدير بالذكر أنه لا يمكنك مسح سجل المشاهدة بالكامل مرة واحدة.







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