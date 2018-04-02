بالصور.. إزالة 35 حوشاً عشوائياً بعكيشية مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

نفَّذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملةً جديدةً لإزالة عدد من التعديات والأبنية العشوائية في منطقة العكيشية المطلة على الطريق الدائري الرابع على يسار المتجه إلى جدة، وقد تم خلال الحملة إزالة العديد من المنازل والأحواش المخالفة وبمساحات كبيرة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن الحملة نفذت في منطقة العكيشية، وشملت عدة مواقع، وتمت بمساندة فرقة أمنية وعدد من منسوبي البلدية والمراقبين، حيث شارك فيها من البلدية مشرف الإزالات بقسم المراقبة فهد الحازمي والمراقبون محمد المطرفي ومحمد بأدبيان وعلي الطوهري، ومن الشرطة الرائد عبدالله رمزي الحربي وأفراده من شرطة البلديات ووكيل رقيب صالح الزهراني من قسم شرطة الكعكية وفريق مساند من الدوريات الأمنية والبحث الجنائي وإدارة المرور والأدلة الجنائية وشركة الكهرباء.

وقال: إن المواقع المزالة كانت عبارة عن عدد من المباني والأحواش المخالفة، وبمساحات مختلفة، حيث تمت إزالة (4) منازل مسلحة و(35) حوشاً وبداخلها غرف شعبية وصناديق تسكنها الجالية الإفريقية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، كما تم ضبط موقع استخدمه المخالفون لجمع الكابلات وبيعها بطرق مخالفة، وتمت إزالة الموقع ومصادرة موجوداته.

وأشار إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لمتابعة تلك المواقع باستمرار، والحد من انتشار مثل تلك الظواهر السلبية التي تشكل خدشاً للمظهر العام وعرقلة لعملية التطوير.







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