بالصور.. إزالة 5 مسالخ وحظائر عشوائية بشوقية مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية أمس 5 مسالخ غير نظامية في طريق الشعيبة يديرها عمال مخالفون، ويمارسون خلالها عمليات الذبح العشوائي وسط ظروف صحية سيئة.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية: إن البلدية شكلت فريقاً بمشاركة شرطة البلديات ومجموعة من الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، وتمت مداهمة المنطقة الواقعة بمدخل مكة المكرمة الجنوبي عند تقاطع طريق الليث الشعيبة الجديد، وتمت إزالة سوق الإبل والأغنام المخالف الموجود بالمنطقة والذي تديره العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، وشملت الإزالة أعداد كبيرة من حظائر المواشي ومقرات لإقامة المزادات وصناديق وعدد من الغرف والجلسات وكذلك عدد (5) مسالخ مخالفة وعشوائية تفتقد للاشتراطات الخاصة بالصحة العامة وتمت مصادرة عدد (18) رأساً من الأغنام وتسليمها لإدارة مراقبة الماشية.

وشارك في الحملة من بلدية الشوقية رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح عراقي ومدير إدارة الخدمات مشهور العويضي ورئيس قسم الأسواق محمد العصيمي ومساعد رئيس قسم الأسواق نايف المالكي ومشرف الإزالات بالبلدية فهد الحازمي ومشرف الفترة الصباحية أيمن نمنكاني ومشرفو قسم الأسواق وقسم المراقبة ومجموعة من المراقبين، ومندوبون من إدارة مراقبة الماشية وإدارة الدعم والإسناد والإدارة العامة للنظافة.







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