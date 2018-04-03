بالصور.. إنجاز 97% من أعمال حفر نفق الأندلس بجدة

المواطن - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة اليوم ، مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء “الأندلس” بالمحافظة ، الجاري تنفيذه ضمن مشروعات أمانة جدة لتحرير المحاور الرئيسية في المدينة بهدف تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.



ووقف سموه خلال جولته التفقدية التي يرافقه فيها أمين المحافظة الدكتور هاني بن محمد أبو راس على مشروع النفق ، واطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر الابتدائي بكامل طول النفق، وإنجاز 97% من أعمال الحفر النهائي لأجزاء النفق، في حين وصلت نسبة أعمال الخرسانة للقواعد المسلحة إلى 94%، وتحقيق 86% من أعمال الحوائط الخرسانية لجسم النفق ، كما تم إنجاز 93% من أعمال الأعمدة الحاملة لسقف النفق ، و 89% من أسقف التقاطعات السطحية.

من جهته أكد الدكتور أبو راس أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ ، وسيتم افتتاحه قريبًا ، مشيرًا إلى أن مشروع الجسر يأتي ضمن خطط الأمانة في تحرير وتطوير التقاطعات والمحاور الرئيسية في أنحاء المحافظة ، مبيناً أنه بالانتهاء من هذا المشروع يصل إجمالي مشاريع تحرير الطرق والمحاور إلى 28 نفقاً وجسرًا نفذت خلال الثمانية أعوام الماضية.

يذكر أن مشروع نفق “الأندلس هو عبارة عن تـنـفيذ نفق (شمال/جنوب) عـلى امتداد طريق الملك عبدالعزيز عـند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء بطول 1580م وعرض 29م ، ليصبح مساراً مفتوحاً باتجاهين بواقع 3 حارات في كل اتجاه ، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز وتيسير التنقل من أبحر شمالا إلى طريق الفلاح جنوبا.







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