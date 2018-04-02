بالصور.. افتتاح سوق سامريات بالرياض لإحياء التراث واكتشاف المواهب

المواطن - الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس الأحد، معرض سوق سامريات بقاعة الفريدة للحفلات والمؤتمرات ويستمر لمدة ٤ أيام.

وشارك سوق سامريات الذي يجسد محتوى السوق التراثي لإحياء الفولكور وتحقيق الأهداف التي تسمو إلى اكتشاف المواهب من الشابات والشباب وإثبات قدراتهم والابتكار، في العديد من الجوانب الترفيهية والثفافية والفكـرية، حيث احتضن على أكثر من 120 مشـاركًا تتمثل ما بين عروض الأزياء النسائية، والأفكار الإبداعية، وصناعة المحتوى الراقي، ومبيعات الأسر المنتجة، ومنـطقة مخصصة للألعاب الشبابية.

وحضر الفعالية عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين وكبار الشخصيات بالرياض.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق سامريات عبدالعزيز الدويخ إنه “من المنتظر أن تحظى الفعالية بإقبال عدد كبير من الزائرين خلال الثلاثة أيام المقبله للاستمتاع بفرصة رائعة من التسوق والتعرف على الابتكار الجديد والاطلاع على جميع ما تحتويه الفعالية”.

ويجسد سوق سامريات الحديث وصناعة المحتوى وخلق فرص استثمارية.







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