بالصور.. الغبار الكثيف يضرب محايل.. والأطباء: أغلقوا الأبواب والنوافذ

المواطن - أحمد الشهري - محايل

ضربت موجة غبار شديدة سماء محافظة محايل، اليوم الثلاثاء، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأكثر من 250 متر، فيما استقبل مستشفى المحافظة العام مرضى الربو والأزمات الصدرية بأعداد كبيرة.

وأوصى أطباء التخصصات الصدرية باستخدام الكمامات الواقية من الأتربة والغبار وعدم التعرض المباشر لها، وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي بالشؤون الصحية بعسير، عبدالعزيز آل شايع، أن طوارئ المستشفى العام والمراكز الصحية المرتبطة استقبلت عددًا من حالات مرضى الربو الذين يشكون من ضيق التنفس جراء موجة الغبار الشديدة.

وأشار إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور محمد الهبدان، وجه بالاستعداد الكامل لجميع المستشفيات واتخاذ جميع احتياطاتها لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار، رغم ما قد تؤديه موجات الغبار من زيادة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي، وخاصة المصابين بمرض الربو.

ومن جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًّا، بناءً على تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الذي يشير لتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية ينتج عنها استمرار نشاط من الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية بمنطقة عسير.

كما دعت الجميع لتوخي الحذر، خاصةً مرتادي الرحلات البرية، والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية، وأعمدة الإنارة، والمظلات الحديدية، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا







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