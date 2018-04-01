بالصور.. #القصيم_الآن .. أمطار ترطب الأجواء

المواطن - القصيم

هطلت، صباح اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت بعض المحافظات والمراكز التابعة لها.

جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

ودشَّن مغردون وسم “القصيم الآن”، حيث انهالت التغريدات لتتغنى بجمال الأمطار في صباحات القصيم الندية.

وعلقت أروى بقولها: “يارب بعدد قطرات المطر امطرنا فرحاً لا ينتهي وحقق امنياتنا اللهم اجعل لنا مع كل قطرة مطر تفريجاً وسعادة ورزقاً وعافيه”.

وعلق فارس البشيري:‏ “من وصلت مطار القصيم وماشاء الله والأمطار اهل كرم وجود وحفاوه ولا تهون باقي الديار بس الجو اليوم بالقصيم يهبل يخقق”.

وعلق آخر بأبيات من الشعر بقوله:

أبطيت ياريح المطـر حيّ جيتك

حي الشعوُر اللي بجيتك جانا







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