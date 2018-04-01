بالصور.. تتويج هيئة تطوير المدينة بجائزتين في التميز السياحي

المواطن - المدينة المنورة

حققت هيئة تطوير المدينة المنورة ، جائزتين للتميز السياحي السعودي للعام الجاري 2018م في دورتها الثامنة والتي أقيم حفل توزيعها ، مساء اليوم ، على هامش تدشين أعمال ملتقى السفر والاستثمار السياحي في نسخته الحالية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض.

وتوّجت هيئة تطوير المدينة المنورة بالجائزتين التي حققتها جادة قباء بالمدينة المنورة ضمن فئة أفضل المواقع للجذب السياحي بالمملكة للعام الجاري وكذلك المهرجان الثقافي والتراثي “ناركم حيّة ” في مركز الصويدرة ضمن فئة أفضل الفعاليات والمهرجانات التراثية والثقافية بالمملكة العربية السعودية.

وتسلم الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي ، الجائزة تقديراً لجهود الهيئة وشركائها في صناعة السياحة وتطويرها بمنطقة المدينة المنورة .

وكانت هيئة تطوير المدينة المنورة نجحت في بلورة رؤى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، من خلال أعمال تطوير وتأهيل جادة قباء أحد مشاريع أنسنة المدينة المنورة والتي حولت هذا المسار الرابط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء إلى منطقة حضارية تُعد بمثابة واجهة للجذب السياحي في المنطقة وذلك بتحويل حركة المركبات وجعل مسارها مساراً آمناً للمشاة فقط بالإضافة إلى تطوير المباني والمحلات وتوحيد الهوية العمرانية وتشجيع تغيير الأنشطة التجارية وفق المسار الآمن للمشأة مع اكتمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق وجار العمل على تنفيذ أعمال المرحلة الثانية .

في حين ساهم مهرجان ناركم حية التراثي والثقافي في إطلالته الجديدة في خلق علامة ثقافية مميزة أضافها سمو أمير المنطقة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة عقب اعتماد موقع المهرجان في نسخته الثالثة ليكون مقراً دائماً للقرية التراثية بالمنطقة ويترجم أحد توجهات الدولة في الحفاظ على الموروث الثقافي الذي توليه حكومة المملكة الأهمية في إطار دعمها للتنمية الثقافية ذات الانعاكسات الاقتصادية على المستوى المحلي ، فيما تعكف هيئة تطوير المدينة المنورة حالياً على الإعداد لتصميم قرية الطرف للتراث والثقافة وذلك من خلال مسابقة للمكاتب العالمية التي تمتلك خبرة في هذا المجال .

يُذكر أن جوائز التميز السياحي التي تمنحها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سنوياً وتشمل المبادرات الناجحة والمتميزة في المجال السياحي تُعد بمثابة الدفعة الهامة في مجال تطوير صناعة السياحة المحلية والتي أوجدت المزيد من التنافسية بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية وكذلك الشركاء في القطاع الخاص والمهتمين في المجال السياحي بالمملكة.







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