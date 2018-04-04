بالصور.. تجارب مسك تلهم الأميركيين في لوس أنجلوس

المواطن - الرياض

احتضنت مدينة لوس أنجلوس أمس فعالية حديث مسك التي نظمها معهد مسك للفنون حيث تم تقديم تجارب الشباب الملهمة حول العالم في رحلتهم المستمرة للبحث عن ذواتهم وتحقيق أهدافهم.

تأتي هذه الفعالية ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية لأميركا والتي شهدت لقاءات منوعة مع قادة سياسيين ورجال أعمال وقادة قطاع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي والترفيه وغيرهم.

ومن المقرر أن ينظم معهد مسك للفنون معرضه الثالث في حي الفنون وسط مدينة لوس أنجلوس اليوم الأربعاء لاستكمال الجهود التي يقوم بها للتعريف بالمملكة والفن السعودي والتراث الوطني الأصيل.







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