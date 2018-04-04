بالصور.. تركي آل الشيخ يقوم بجولة لمقر بطولة البلوت

المواطن - مروة نبيل

قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بزيارة لمقر بطولة البلوت في قاعة أبكس للمعارض والمؤتمرات.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ، وتفاعل المشاركين في بطولة البلوت معه؛ وحرصوا على التقاط الصور السيلفي بصحبته.

وانطلقت فعاليات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، وستسمر حتى الثامن من الشهر ذاته، وستكون مباريات المسابقة يوميًّا من الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة مساءً.

وشهدت منافسات اليوم الأول من بطولة البلوت تحديًا من نوع خاص جمع نجمي المنتخب السعودي السابقين محمد الدعيع وفهد الهريفي في المسابقة.

وتصل جوائز بطولة البلوت إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن مشاركة 12.288 لاعبًا، و6.144 فريقًا في بطولة البلوت، وسيتم لعب 1.384 مباراة، وستكون المسابقة من 40 جولة.

ويُشارك 414 حكمًا، ووصل عدد المنظمين لـ103، وسيكون عدد اللاعبين في مركز “أبكس” 4.112 لاعبًا، فيما يبلغ عددهم في الصالة الخضراء إلى 8.192 لاعبًا، وسيكون هناك 128 طاولة في مركز “أبكس”، مقابل 246 طاولة في الصالة الخضراء.







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