بالصور.. تسرُّب وقود من ناقلة متوقفة في ينبع

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة واقعة تسرب وقود من إحدى الشاحنات الخاصة بنقل الوقود.

وصرح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ إلى مدني ينبع، عند الساعة ١١:٥١ من صباح هذا اليوم، عن تسرب وقود ناقلة متوقفة في حي الصواري بينبع الصناعية.

وأضاف أنه تم توجيه فرقة التدخل في حوادث المواد الخطرة وفرقتي إطفاء وإنقاذ للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن تسرب وقود ( بنزين ) من أعلى الناقلة نتيجة عطل في الصهريج، تم التعامل مع الحادث بتأمين دائرة الخطر وإبعاد مسببات الاشتعال في الموقع وإيقاف تسرب الوقود باستخدام مادة المعجون ومعالجة الوقود المتسرب أعلى وأسفل الصهريج بامتصاصه بمادة البودرة والرغوة، والتنسيق مع شركة أرامكو السعودية حيال تفريغ الوقود بناقلة أخرى.







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