بالصور.. تعرف على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة العامة للترفيه مع كبرى الشركات العالمية

المواطن - واس

وقعت الهيئة العامة للترفيه عدداً من الاتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم، وذلك خلال القمة التي عقدتها الهيئة في لوس أنجلوس يوم أمس تحت عنوان “مستقبل الترفيه في المملكة”، ضمن برنامج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت الاتفاقية الأولى بين شركة (سيرك دو سولي) التي تشتهر بتقديم أكبر عروض السيرك العالمية ومجموعة MBC، حيث ستقدم الشركة عرضاً غير مسبوقٍ للمرة الأولى في المملكة وذلك خلال فعاليات اليوم الوطني التي تنظمها الهيئة، وسيضم العرض أكثر من 150 فناناً يقدمون من خلاله واحدة من أكبر العروض الحصرية على مستوى العالم، في حين جاءت الاتفاقية الثانية لتمثّل شراكة طويلة المدى مع شركة (فيلد إنترتينمنت) التي ستقوم بانتاج فعاليات عالمية داخل المملكة، بما في ذلك عروض “ديزني على الجليد،ديزني لايف، ومونستر جام”، كما ستقدم الشراكة للسعوديين الموهوبين فرصة الحصول على التدريب المهني اللازم لتأهيلهم ليصبحوا روّاداً في هذه المجالات.

كما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع “ناشيونال جيوغرافيك” التي ستقوم من خلالها بالتعاون الهيئة العامة للترفيه و (KBW Ventures) ببناء مدن مختلفة بتقنية VR في مناطق المملكة، حيث سيبدأ العمل في أول موقع بالرياض بداية العام القادم 2019م.

وجاءت الاتفاقية الرابعة مع شركة (IMG) الرائدة في مجال الفعاليات والرياضة والإعلام والأزياء، التي تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء عدد من الفعاليات المخصصة للمملكة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المواقع الخاصة بالفعاليات، التي ستفتح من خلالها فرصاً وظيفية جديدة لشباب وفتيات الوطن.

ووقعت شركة لكشري من قطاع الترفيه كذلك عقداً طويل المدى لتفعيل عروض “ذا مارفال اكسبيرينس” التي ستبدأ الصيف القادم في كل من جدة والرياض.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في تصريح بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقيات تأتي متوافقة مع أهمية قطاع الترفيه في المملكة ووجود عدد من الفرص الاستثمارية فيه، ولاسيما في ظل وجود السياسات الميسّرة للدخول في السوق السعودي، إلى جانب الثقة التي يوليها المستثمرون في رؤية المملكة 2030.

هذا وقد تطرقت القمة التي عقدت في لوس أنجلوس إلى العديد من المحاور جاء في مقدمتها أحد الركائز الرئيسة التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030، تحت عنوان (مجتمع أكثر حيوية)، كما تناولت استعراض عددٍ من المبادرات الاستثمارية الجديدة في قطاع الترفيه، من خلال عروض تقديمية اشتملت على عدد من مناطق الجذب والثقافة والطبيعة، بالإضافة إلى الرياضة وبعض المعالم السياحية في المملكة.







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