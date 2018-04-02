بالصور.. تعليم الرياض يدرب الطلاب على صيانة الأجهزة الذكية بطريقة مبتكرة

المواطن - سعيد آل هطلاء

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بمكتب التعليم بقرطبة اليوم الاثنين مسابقة “تعرف على جهازك” والتي تعنى بمهارات فك وتركيب وصيانة الأجهزة المكتبية والأجهزة الذكية على مستوى المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية في مكتب التعليم بقرطبة بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله بن سعد الغنام.

وقُسمت المسابقة إلى فئتين للمتوسط مهارات فك وتركيب وصيانة الأجهزة المكتبية والثانوي مهارات فك وتركيب وصيانة الأجهزة الذكية.

وأقيمت المسابقة بمدارس شروق المعرفة النموذجية وبحضور مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم بن ضاوي الدعجاني ومدير بوابة المستقبل بوزارة التعليم عبد العزيز بن غرمان الشهري ورئيس قسم الحاسب الآلي عادل الرشيد والمشرف العام على شركة ابن رشد التعليمية الشيخ سعد آل جلبان.

وأعلنت إدارة تعليم الرياض في ختام المسابقة المدارس الفائزة؛ حيث حازت مدرسة أمجاد قرطبة على المركز الأول للمرحلة المتوسطة وحصلت مدرسة حبيب بن ربيعة على المركز الثاني ومدرسة معمر بن راشد على المركز الثالث ومدرسة عمر بن دينار على المركز الرابع ومدرسة عبد الملك بن عمرو على المركز الخامس بينما حققت مدرسة شروق المعرفة على المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية وكان في تمثيلها الطالب مطلق البقمي وحققت مدرسة التعلم المركز الثاني ويمثلها الطالب أحمد السبيت وحققت مدرسة سلمة بن دينار المركز الثالث وكان في تمثيلها الطالب خالد العنزي حيث كرم الغنام المدارس والطلاب ممن حققوا المراكز المتقدمة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبد الله بن سعد الغنام أنه فخور بما شاهده من قدرات تقنية لدى الطلاب وأن ما شاهده يساهم في مواكبة التطور المتسارعة في عالم العلم والمعرفة وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة (2030) التي وضعتها قيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

من جانبه أوضح مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم بن ضاوي الدعجاني أن المسابقة وضعت من أجل تزويد أبنائنا الطلاب بالمهارات والمعارف التقنية التي تنمي إبداعاتهم وتصقل مواهبهم حيث إن التقنية أصبحت مطلبًا ضروريًا من متطلبات الحياة لذلك حرصنا في مكتب قرطبة على تحفيز أبنائنا الطلاب وتمكينهم من المهارات اللازمة لخوض مثل هذه التجارب وصقل مواهبهم.

وأضاف المشرف على المسابقة نايف الفهد أنه بحمد الله تعالى كانت انطلاقة المسابقة موفقة، حيث كان التفاعل كبيراً من خلال التصفيات الأولية داخل المدارس من خلال ما لمسناه من حماس وأجواء تنافسية بين أبنائنا الطلاب الأمر الذي يبعث على التفاؤل ويحرك جذوة الهمم نحو جيل واعد حافل بالعمل عامر بالأمل.







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