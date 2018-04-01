بالصور.. جموع غفيرة تشيع والدة الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود

المواطن - واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عقب صلاة العصر اليوم ،صلاة الميت على والدة الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .



وأدّى الصلاة مع سموهما سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وصاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن ( ابن الفقيدة ) وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير محمد بن مساعد بن عبدالرحمن ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.







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