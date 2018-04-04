بالصور.. رئيس الأركان يتفقد أعمال تمرين درع الخليج المشترك 1

المواطن - واس

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، فعاليات تمرين درع الخليج المشترك1) الذي تستضيفه المملكة بمشاركة 23 دولة شقيقة وصديقة.

واطلع رئيس الأركان، على سير أعمال التمرين الميداني، وعلى إجراءات العمليات المشتركة، وتفقد القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، والتجهيزات القتالية والإدارية في مناطق الإسناد القتالي والإداري، وزار المستشفى الميداني، واطلع على الخدمات الطبية التي تقدم للقوات المشاركة، كما زار مراكز القيادة المشتركة الرئيسية والخلفية وطلع على الإجراءات الإدارية والعملياتية التي تنفذها مراكز القيادة وشاهد تطبيقًا ميدانيًا للعمليات حسب سيناريو التمرين.



يذكر أن التمرين يهدف إلى التعايش بين الوحدات المشاركة وتعزيز العمل المشترك، ورفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل الدفاعي والأمني المشترك لمواجهة التهديدات وتبادل الخبرات والمعرفة بين القوات المشاركة.

وفي نهاية الزيارة أدلى معاليه بتصريح رفع خلاله شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام ودعم لكافة القوات العسكرية، وحرصهما على تنفيذ مثل هذه التدريبات والتمارين المشتركة والمختلطة مع الدول الشقيقة والصديقة.







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