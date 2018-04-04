بالصور.. ريما الغامدي تبدع بملتقى السفر والاستثمار السياحي

المواطن - محمد قرهم

شاركت الحرفية ريما بنت صالح الغامدي الحضور بمنسوجات يدوية مستوحاة من طبيعة وبيئة منطقة الباحة، في ملتقى السفر والاستثمار السياحي بالرياض.

وأبدى الحضور بجناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة الباحة استمتاعهم بمنتجات وأعمال ريما الغامدي ووصفه البعض بأنه “حلم تألق فيه الجمال الطبيعي والإبداع بإمضاء الأنامل الذهبية الاحترافية مصاحبة معها وصديقتها الخاصة الإبرة”.

وتمكنت ريما الغامدي من تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والإبداعية والجمالية في صورة تعكس إدماج المرأة في الحياة المهنية.

من جانبها قالت الحرفية ريما بنت صالح الغامدي لـ “المواطن” إنها خائفة بعض الشيء، مؤكدة أنها مشاركتها الأولى وخارج منطقة الباحة وبحضور جمهور كثيف من السعوديين وغير السعوديين.

وأضافت “أقدم شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، على دعمه لكل الحرفيين والحرفيات في أعمالهم ، حتى وصلت للعالمية”، موجهة شكرها في المقام الأول لذويها.

وثمنت ريما الغامدي دور أعضاء جمعية بارع على تشجيعهم لها معتبرة أن الصناعات اليدوية الحرفية إرثاً وهوية وطنية للشعوب، وعاملاً يساعد في نمو دخل الحرفية ونشاطاً للحركة التجارية والسياحية في المنطقة.







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