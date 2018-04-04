بالصور.. ضبط 531 كجم حشيش و3265 حبة كبتاجون و7893 متسللاً في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من ضبط 531 كيلو حشيش و3265 حبة مخدرة من الكبتاجون و7893 متسللاً في جازان خلال 6 أشهر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز أنه بفضل من الله وتوفيقه ساهمت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان في خدمة الوطن من خلال حفظ الأمن وفق الصلاحيات والأدوار التي تقوم بها في محافظات المنطقة، حيث ترصد وتحبط العديد من عمليات التهريب والتسلل إضافة إلى المهام الأخرى مع الجهات الأمنية والعسكرية.

وأسفرت نتائج العمليات الأمنية التي قامت بها دوريات الفرع خلال النصف الأول من العام الحالي من ١ / ١ / ١٤٣٩هـ إلى ٢٩ / ٦ / ١٤٣٩هـ عن النحو التالي:

ضبط ٤١٨٤١ طلقة حية متنوعة و٣٥ قطعة سلاح و٢٣ مخزناً و٦ كرتون ألعاب نارية.

وبمداهمة أوكار الترويج وتهريب المخدرات كشف “بن قزيز” أن دوريات الفرع لم تقف موقف الرصد فقط، حيث قامت بعمليات مداهمة لعدد من الأوكار والطرق التي يستخدمها المروجون والمهربون في عملياتهم الممنوعة في بطون الأودية وأعالي الجبال في المنطقة وضبط ٥٣١.١٠٥ كجم من الحشيش المخدر، وكميات من الخمور بعبوات مختلفة الأحجام بلغ سعتها الإجمالية ٨.٠٨٠ لتر، و٣٢٦٥ حبة مخدرة نوع كبتاجون.

وأضاف أنه تم تعقب مجموعة من المهربين والإطاحة بهم والقبض على ٢٢٧ مهرباً من مختلف الجنسيات وضبط ٤٤٥ مركبة استخدمت في عمليات التهريب و٤٤ طناً و٥١٦ كجم من نبات القات، و٥٥ كيساً من مادة الشمة و٤٥ كيس تنباك.

وأشار إلى أنه تم القبض على ٧٣٩٨ متسللاً كما سجلت ٣٨٨ قضية اشتباه وتزوير والقبض على ٣٢٨٤ شخصاً من جنسيات مختلفة وضبط ١٠٢.٢٤ ريالاً سعودياً.

وأكد أن منسوبي إدارة المجاهدين بحازان لن يدخروا جهداً في مجابهة الخارجين عن الأنظمة والقوانين أو من يسعى إلى المساس بأمن الوطن من خلال تكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع.







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