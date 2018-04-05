بالصور.. عرض أبرز فرص الاستثمار خلال قمة مستقبل الترفيه بلوس أنجلوس

المواطن- لوس أنجلوس

عقدت هيئة الترفيه، اليوم الخميس، قمة مستقبل الترفيه في المملكة، بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا.

وتناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب في كلمة له، أبرز التطورات التي شهدها القطاع في المملكة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما أنه قطاع جديد صدر القرار الملكي بإنشائه قبل أقل من عامين.

كما عرض أبرز فرص الاستثمار المناسبة في القطاع.

ودارت حلقات نقاشية أثراها عدد من الروّاد ورؤساء الشركات في مجال الترفيه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وعرضت القمة أبرز ما توصل إليه قطاع الترفيه في المملكة، إلى جانب جذب المستثمرين من خلال استعراض أهم الفرص الاستثمارية المناسبة في القطاع.

وهدفت القمة إلى بناء جسر جديد في التواصل بين البلدين في مجال الترفيه، وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستشهدها القمة والتي من شأنها النهوض بقطاع الترفيه في المملكة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد أعلنت منتصف فبراير الماضي عن روزنامتها للعام 2018م، والتي تتضمن 5500 فعالية في 56 مدينة بمختلف مناطق المملكة، كما تحتوي الروزنامة على تنوع كبير في المحتوى الذي ستقدمه، بالإضافة إلى تواجد عدد من الفعاليات العالمية التي سيتم استقطابها خلال العام.







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