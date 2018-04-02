بالصور.. محافظ البرك يشيد بأنشطة الهيئة ويوقع تفعيل الشراكة المجتمعية

المواطن -أحمد الشهري - البرك

استقبل محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي بمكتبه اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البرك الشيخ أحمد بن الحسين الهلالي ومنسوبي الهيئة الذين قدموا للسلام عليه وتسليمه أنشطة وبرامج الهيئة الميدانية والتوعوية خلال الربع الأول من العام 1439هـ.

وأعرب محافظ البرك عن شكره وتقديره لمنسوبي الهيئة على :” الجهود المباركة التي تساهم في توعية المجتمع وخدمة مرتادي المحافظة السياحية وما قدموه من برامج في الموسم الشتوي التي كان لها الأثر في المساهمة في تحقيق رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يحقق الآمال المرجوة لدى قادة هذه البلاد المباركة، والتي تجد كل الدعم والتشجيع من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله الذين دائمًا نجد منهم كل دعم وتأييد لمثل هذه المناشط التي تعزز من الأمن الفكري وتحارب الغلو والتطرف وتنمي روح المواطنة الصالحة لدى أفراد المجتمع وسعيًا لتحقيق أهداف رؤية بلادنا المباركة 2030.”

وجرى خلال الزيارة توقيع المحافظ على تفعيل الشراكة المجتمعية في تنفيذ البرامج التوجيهية في المحافظة والتي تعزز من مكانة الشراكة المجتمعية بين الدوائر الحكومية والجهات الخدمية وتناغم الأدوار فيما يحقق المصلحة العامة لكافة شرائح المجتمع.

وفي نهاية اللقاء تسلم المحافظ درعا تذكارية من منسوبي هيئة البرك تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل لبرامج وأنشطة الهيئة .







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