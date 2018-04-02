بالصور.. مدرسة ساحل حلي تكرم 23 متفوقًا

المواطن - يحيى العمري - حلي

كرمت مدرسة ساحل حلي المتوسطة والثانوية في حلي بمحافظة القنفذة الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1438- 1439.

وبلغ عدد المتفوقين 23 متفوقًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنسبة بلغت 18% من طلاب المدرسة، بزيادة بلغت 3% عن الفصل الماضي.

وجاء التكريم بحضور مدير مكتب التعليم بحلي عبدالرحمن الزاحمي وعدد من المشرفين التربويين والشيخ محمد حمد العمري شيخ قبائل العمور ومقبول علي العمري رئيس المجلس البلدي بحلي، وبحضور شركاء النجاح من أولياء الأمور والداعمين.

وتم تكريم الطالب علي موسى البركاتي المرشح على مستوى الوزارة في مسابقة التوعية الإسلامية بجهاز هاتف جوال ومبلغ مالي وشهادة شكر وتقدير لولي أمر الطالب.

كذلك كُرم الطالب حسن علي البركاتي لترشحه للتصفيات النهائية على مستوى الوزارة في مسابقة تحدي القراءة، كما كرمت قيادة المدرسة المعلمين الأكثر انضباطًا والذين لم يتغيبوا في العام المالي 2017.

وشمل التكريم المرشد الطلابي خضر الغانمي؛ لحصوله على جائزة الشيخ خالد البراهيم للتميز العلمي والفكري على مستوى الإدارة لهذا العام، وجميع شركاء النجاح من أولياء أمور بشهادات والداعمين لبرامج وأنشطة المدرسة بدروع تذكارية وشهادات شكر وتقدير.







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