بالصور.. مستنقعات المياه تُعكر صفو حياة أهالي حي المنارات

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

شكا عدد كبير من سكان أحياء جنوب جدة حي “المنارات” مما وصفوه بالمستنقعات الخضراء الناتجة من طفوحات المياه الجوفية وتجمّع الحشرات والقوارض وتهالك الطبقة الأسفلتية، مطالبين بالتدخل وإنقاذهم من المياه التي حولت الحي إلى بحيرة دون تدخل منذ 3 أعوام؛ ما تسبب في إيذائهم صحيًّا ولوثت البيئة مع انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر البعوض والحشرات.

وأكد أهالي الحي أن المياه تسببت في إعاقة حركة المارة في الشارع ووصلت إلى جدران المنازل، مناشدين شركة المياه بالتوجه بسرعة لحل المشكلة، خاصة أن تلك المنطقة لا تتحمل استمرار تسرب مياه الصرف الصحي، وأصبحت تمثل تهديداً لحياة الأطفال بالمنطقة.







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