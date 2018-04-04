بالصور.. مصادرة أكثر من 5 أطنان من اللحوم غير الصالحة بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

صادرت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة أكثر من 5 أطنان من اللحوم، وذلك خلال الحملة التي نُفذت أمس بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وأوضح المهندس مصطفى بن علي عيد، رئيس بلدية المسفلة، إن البلدية نفذت أمس حملة على سوق النكاسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وشعبة الضبط الإداري وعدد من الجهات الأمنية، وقد تمت مداهمة سوق النكاسة العشوائي والذي يشهد تجمعات كبيرة للباعة الجائلين المخالفين وعرض المواد الغذائية في الطرقات والساحات بطرق عشوائية تهدد الصحة العامة.

وقال إن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري التي تنفذها الأمانة حالياً في مكة المكرمة.

وتم خلال الحملة ضبط عدد من محلات بيع المواد الغذائية‏ المخالفة وأماكن الذبح المحظورة والعشوائية للدواجن الهزيلة والمريضة والمضرة بالصحة العامة وضبط عدد من المخالفين من جنسيات مختلفة.

وأسفرت تلك المداهمات عن مصادرة وإتلاف أكثر من خمسة أطنان لحوم منوعة شملت:

(1000) كيلو من السمك المجمد مجهول المصدر و(2600) كيلو لحوم معاد تجميدها ومجهولة المصدر في بيئة غير صحية و(1700) كيلو دواجن مجهولة المصدر.

وأكد رئيس البلدية بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية خلال هذه الفترة لتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لما يتم عرضه من مواد غذائية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.







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