بالصور .. موجة غبار تضرب الرياض الآن

المواطن - الرياض

تعرضت مدينة الرياض لموجة من الغبار الكثيف أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتداول مغردون صورًا للغبار وهو يغطي مساحات واسعة من العاصمة مع تحذيرات لقادة المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر وتشغيل الإضاءة لتفادي التصادم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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