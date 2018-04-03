بالصور.. نائب أمير الرياض يزف 80 عريسًا من منسوبي حركيّة

المواطن - الرياض

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفلَ الزواج الجماعي الثامن على مستوى المملكة لذوي الإعاقة الحركية، الذي تنظمه جمعية الإعاقة الحركية في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض.

وكان في استقباله في مقر الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية “حركية” المهندس ناصر بن محمد المطوع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وفور وصوله اطلع على سيارة مجهزة فنيًّا لخدمة كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة عبر الوصول إلى مواقعهم بتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية وتقديم خدمات لوجستية واستشارات.

وبعد ذلك، بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية “حركية” كلمة بيّن فيها أن عدد العرسان الذين استفادوا من برنامج الجمعية والبالغ عددهم 1600 شاب وفتاة، بينهم 80 عريسًا وعروس هذه الليلة، مشيرًا إلى متابعة الجمعية لمستفيديها بعد الزواج، مبينًا انخفاض نسبة الطلاق التي لم تزد عن 2%.

ورفع المهندس المطوع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم والعناية الكاملة بمؤسسات المجتمع المدني، معبرًا عن شكره لأمير منطقة الرياض ونائبه على المتابعة والتشجيع المستمر.

وبعدها توالت فقرات الحفل من زفة العرسان وكلمة لهم أعربوا فيها عن بالغ شكرهم لكل من ساهم ودعم هذه الفرحة والأمل في حياتهم، مثمنين دور الجمعية وإدارتها على دعمهم وتشجيعهم.

ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن “حركية” وأوبريتًا إنشاديًّا، ثم كرم نائب أمير منطقة الرياض الرعاة والداعمين وشارك العرسان العرضة النجدية.







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