بالصور.. نائب أمير عسير ينقل تعازي القيادة لأسر الشهداء في 3 محافظات

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

نقل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، مساء أمس الأحد، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، لذوي الشهداء جابر بن عبدالله البارقي وإبراهيم بن محمد عسيري وعبده معشي الهلالي، وفهد الختارشي وخلف بن سفر آل خازم الشهراني، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني بالحد الجنوبي، وذلك أثناء زيارة لذوي الشهداء بمحافظات بارق ومحايل وخميس مشيط.

وعبر نائب أمير منطقة عسير عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهداء، معربًا عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحيات في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة.

وأكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أن هؤلاء الشهداء يعتبرون من أبطال الوطن، وقد استشهدوا وهو يؤدون واجبهم الوطني، مدافعين عن دينهم ووطنهم الذي يفخر بهم وببقية زملائهم الذين لا يهابون الموت في سبيل الدفاع عن المقدسات وتراب هذا البلد الطاهر.

من جهتهم، قدم ذوو الشهداء شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم، مؤكدين أن هذه المشاعر والمواساة كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم.







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