بالصور.. هبوط أرضي بشوارع أحد رفيدة يهدد حياة المارة

المواطن - فهد القحطاني- أحدرفيدة

تعرضت بعض الطرق بمحافظة أحد رفيدة لهبوط أرضي بسبب مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الآونة الأخيرة.

كذلك تسببت مياه مشاريع الصرف الصحي التي سلمتها الجهة المسؤولة لمقاولين بالباطن ليسو على قد المسؤولية في تنفيذها على الوجه المطلوب وإنما نفذوها بشكل عشوائي ومن ثم استلمتها الجهة المسؤولة ووقعت على استلامها دون الظهور على تلك المشاريع من قبل المهندسين والمشرفين في تلك الجهة مما تسبب في هبوط كثير من الشوارع وتلف الطبقات الأسفلتية وبروز غرف التفتيش في الشوارع والتي تشكل خطراً على أرواح المواطنين ومركباتهم عند المرور مع تلك الشوارع.

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة عن مشاريع الصرف الصحي بمعاينة مشاريعها والعمل على إصلاحها وعدم العبث بالمال العام.







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