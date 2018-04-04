بالصور.. هزة أرضية بمحافظة بدر تجربة الاستعداد للطوارئ

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة صباح اليوم الأربعاء الخطة العامة لفرضية حالة هزة أرضية بمحافظة بدر .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي أن هذه الفرضية تأتي ضمن الخطط الهامة التي تحرص على تنفيذها المديرية العامة للدفاع المدني بتوجيه من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو وتهدف إلى الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالات الطارئة لكل منطقة خاصة عند حدوث هزات أرضية أو زلازل وما يصاحبها من أضرار قد تهدد الأرواح أو تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف العميد الحربي أنه شارك في هذه الفرضية كافة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة و التي تشترك مع الدفاع المدني بالمهام والواجبات وفقا لما حدد باللائحة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني.

وجاءت الفرضية بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة.

واعتبر الحربي أن أهداف مثل هذه الخطط هو تنسيق الجهود بين الجهات لمواجهة الحالات الطارئة وقياس مستويات الآداء عند الاستجابة من قبل الجهات المشاركة إضافة لنشر ثقافة الوعي عند مواجهة الحالات الطارئة والتعرف على أبرز المعوقات وإيجاد الحلول لتلافيها.

ورفع العميد عبدالرحمن الحربي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على توجيهاته ومتابعته لرجال الدفاع المدني بالمنطقة وللأعمال التي يؤدونها.

وثمن الحربي في ختام تصريحه لكل الجهات الحكومية من مدنية وعسكرية وكذا الجهات الأهلية والتطوعية مشاركتها في تنفيذ الخطة على أكمل وجه .







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